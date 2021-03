Corona-Testhelfer in Xanten verabschiedet : Großes Dankeschön an 39 Bundeswehrsoldaten

Vor der Jugendherberge bedankte sich Günter Helbig (vorne Mitte), der stellvertretende Landrat, bei 39 Bundeswehrsoldaten aus Munster. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Die Artilleristen aus Munster hatten in Pflegeheimen im Kreis Wesel Corona-Tests durchgeführt. Jetzt wurden sie vor der Jugendherberge Xanten verabschiedet.

Drei Wochen lang waren 39 Bundeswehrsoldaten vom Artillerielehrbataillon 325 aus dem niedersächsischen Munster an sieben Tagen in Altenheimen im Kreis Wesel unterwegs, um Personal, Handwerker und Besucher aufs Coronavirus zu testen. Gewohnt haben sie während dieser Zeit in der Xantener Jugendherberge. Dort bedankte sich der stellvertretende Landrat Günter Helbig im Namen des Kreises und der Pflegeheime bei den Einsatzkräften und überreichte ihnen ein Bild mit all seinen Ortschaften.

„Wir hatten zu Beginn die Befürchtung, dass sich die älteren Menschen erschrecken, wenn sie von Soldaten in Uniform besucht werden. Das Gegenteil war der Fall, alle waren voll des Lobes und haben ihre Helfer mit Geschenken geradezu überhäuft“, erklärte Helbig und schickte eine Einladung hinterher: „Das waren schwere Zeiten, in denen sie hier waren. Ich würde mir wünschen, dass sie wiederkommen und sich unseren Kreis auch mal bei schönem Wetter ansehen.“ Damit eine Wiederholung dieses Einsatzes künftig nicht mehr nötig sein wird, will der Kreis sein Personal aufstocken, außerdem sei beabsichtigt, bislang befristete Verträge zu entfristen, erläuterte Helbig am Rande.

Bis dahin soll die Hilfe der Bundeswehr jedoch noch einmal in Anspruch genommen werden, um das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung zu unterstützen. Zuständig ist, wie schon beim Einsatz in den Heimen, das Kreisverbindungskommando (KVK) Wesel, zu dessen Aufgaben die zivil-militärische Zusammenarbeit gehört. „Wenn man uns braucht, sind wir da“, bringt es der KVK-Leiter Michael Herbrecht auf den Punkt. Der Reservist, im Zivilberuf Förster, sprach von einem Feind, der mit unfairen Mitteln kämpft: „Er greift vor allem die Alten und Schwachen an, dass ist mit dem Kriegsrecht nicht zu vereinbaren.“

Der Oberstleutnant bedankte sich bei den Soldaten dafür, dass sie den Menschen in schwierigen Zeiten ein Stück Normalität zurückgeben konnten. Positiv komme hinzu, dass die Auswirkung der Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen langsam spürbar sei. Nach einem Jahr der Isolation ohne Abwechslung und Besuch fiel der Abschied von den Helfern nicht leicht.