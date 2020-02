Verfolgungsjagd durch Wesel und Alpen : 33-Jähriger verursacht Unfall nach Flucht vor der Polizei

Alpen/Wesel Ein BMW-Fahrer widersetzte sich am Freitag einer Polizeikontrolle, indem er über die B 58n in Richtung Alpen flüchtete. Nach einer riskanten Verfolgungsjagd prallte der alkoholisierte Mann mit seinem Auto gegen eine Laterne.

Wie die Polizei berichtet, fiel zwei Beamten in einem zivilen Einsatzfahrzeug gegen 13.10 Uhr ein grauer 5er BMW auf, der über die Rheinbrücke in Richtung Alpen fuhr. Da schon mit bloßem Auge erkennbar war, dass der BMW erhebliche technische Mängel hatte, wollten die Polizisten das Auto und seinen Fahrer kontrollieren. Sie gaben sich als Polizei zu erkennen und deuteten dem Mann an, dass er ihnen folgen sollte.