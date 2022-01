Kirche in der Bönninghardt : Als der Lehrer noch die Schule putzte

Familienfoto im Sonntagsstaat: Im Grohsardschen Hause war die erste evangelische Schule untergebracht, später war hier der Gasthof Venne. Foto: Bröcheler

Bönninghardt Vor mehr als 150 Jahren wurde die Evangelische Kirchengemeinde Bönninghardt per Dekret selbstständig. Heimatforscher Karl Bröcheler beschreibt die Ursprünge, die mit der Schule im Dorf eng verknüpft sind.

Vor mehr als 150 Jahren, genauer im August 1870, erreichte die Evangelische Gemeinde Bönninghardt eine lang ersehnte Nachricht: Sie war fortan eigenständig. Die frohe Botschaft kam zwar per Urkunde im besten kirchlichen Amtssprech daher, war aber im Kern unmissverständlich und löste bei den Protestanten auf der Hei große Freude aus. „Die evangelischen Bewohner der im Kreis Moers gelegenen Bönninghardter Heide und zwar innerhalb derjenigen Begrenzung, welche auf der den Verhandlungen zu Grunde gelegten, von dem Geometer Heselaers angefertigten Karte markiert ist, werden mit der Publikation dieses Dekretes aus der Kirchen- und Pfarrgemeinde Alpen ausgepfarrt und bilden ein selbständiges Kirchen- und Pfarrsystem.“

Karl Bröcheler, der auf der Bönninghardt lebt und wie kaum ein anderer die Geschichte seines Heimatdorfes erforscht hat, hat auch die Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde im Dorf nachgezeichnet. Die ist bekanntlich vor eineinhalb Jahren wieder ein Stück an ihre Ursprünge herangerückt. Doch ihre Eigenständigkeit bleibt dadurch unangetastet.

Die evangelische Schule stand um 1900 gegenüber der Kirche auf der anderen Seite der Bönninghardter Straße. Foto: Bröcheler

Info Kirchen-Zwilling in Suderwick Baugleich Nach Plänen des Kirchen-Architekten A. Böhm aus Wesel wurde 1877 eine baugleiche Kirche für die Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Suderwick, heute ein Ortsteil der Stadt von Bocholt, unmittelbar an der niederländischen Grenze, errichtet.

Erster Pfarrer und damit Vorgänger von Pfarrerin Heike Becks wird Pfarrvikar Nedden. Die spätere Besetzung der neu gebildeten Pfarrstelle erfolgt durch die Wahl der Gemeinde. „Vor diesem Höhepunkt in der Entwicklung der Kirchengemeinde, so schreibt Bröcheler, „lagen rund hundert Jahre Not und Hoffnungslosigkeit – Zeiten, in denen nur wenige starke Köpfe eine Zukunft sahen“. Ihren Optimismus speisten diese Leute aus der Unterstützung von außen.

Die Chronik der evangelischen Volksschule liefere dazu einen anschaulichen Blick auf die damaligen Verhältnisse. Da heißt es, dass 1770 die ersten Bewohner auf die Bönninghardt gekommen seien: Casper Beyer, Franz Baltes, Friedrich Ernst, Heinrich Ritter und Heinrich Beyer. Ein preußischer Beamter habe ihnen Wohnplätze angewiesen – auf preußischem Gebiet auf der Unterheide. Dagegen seien auf der kölnischen Seite die Siedler mehr und mehr verarmt, so dass sie den Bewohnern in der Gegend bald zur Last geworden und von sämtlichen umliegenden Gemeinden verstoßen worden seien. „Keine wollte sie aufnehmen. Man erlaubte ihnen nicht einmal, ihre Toten auf ihren Friedhöfen zu begraben“, entnimmt Bröcheler der Schulchronik. Da hätten vier Männer auf einem Stück Land, das sie in gemeinsamer Erbpacht erwarben, einen Kirchhof errichtet und den Rest dem Lehrer überlassen.

Über die erste Schule habe Pfarrer A. Grouber 1876 rückblickend in der Chronik geschrieben, dass sie samt Lehrerwohnung im Grohsardschen Hause beim Kirchhof stand. Lehrer Beyer soll sein Gehalt aus Holland bezogen haben. Mit den Holländern sei vermutlich die reformierte Synode zu Arnheim gemeint. Das Grohsardsche Haus liegt an der Winnenthaler Straße 27 und war früher die Gaststätte Venne.

Blick auf die evangelische Kirche auf der Bönninghardt: Die Bönninghardter Straße war um 1900 noch nicht befestigt. Foto: Bröcheler

1847 hatte der Alpener Pastor Collmann den evangelischen Schulverein gegründet und erfolgreich Spender gesucht. 1851 sei auf dem heutigen Grundstück Bönninghardter Straße 95 der Grundstein für die neue Schule gelegt worden. Als erster Lehrer wurde der an der Elbe geborene Wilhelm Christian Pohlmann eingestellt. Sein Grabkreuz sei noch heute auf dem Kirchhof zu finden, so der Heimatforscher.

Pfarrvikar Nedden war der erste Pfarrer der neuen Gemeinde. Foto: Bröcheler

Im Arbeitsvertrag sei dem Pädagogen als erste Amtspflicht auferlegt worden, sich zunächst um den Elementar-Unterricht für die ihm anvertraute Jugend zu kümmern. „Dann aber wollen wir Ihr ganzes Amt angesehen wissen, als einen Dienst der Inneren Mission und erwarten, daß Sie als ein treuer Gehilfe den Pfarrer in der Armen- und Krankenpflege unterstützen“, habe es weiter geheißen. Bei Begräbnissen auf der Bönninghardt und auf dem Kirchhof musste der Lehrer den Gesang begleiten. Auch Bibelstunden und gottesdienstliche Versammlungen im Schulgebäude musste der Rektor leiten.

Damit allerdings hatte der Lehrer seine Pflicht längst noch nicht erfüllt. Hinzu kamen das Heizen und die Reinigung des Schulgebäudes sowie die Pflege des Garten- und Ackerlandes. Mit Hilfe seiner Frau richtete er noch eine Abendschule ein, damit junge Leute früher Versäumtes nachholen konnten. Sein Lohn: freie Wohnung, 1,5 Morgen Garten und Ackerland, ein Jahresgehalt von 150 Thalern in vier Raten. Die Schule wurde bis zur Inbetriebnahme einer katholischen Einrichtung bis 1864 von Kindern beider Konfessionen besucht.

Ortsprägend: An der evangelischen Kirche an der Bönninghardter Straße findet man auch eine Besenbinder-Skulptur aus Bronze. Foto: Armin Fischer (arfi)

Dank einer großzügigen Spende von 9000 Thalern durch die Frau des Oberstleutnants von Behsel aus Xanten keimte die Idee zur Gründung einer evangelischen Gemeinde. Nach einigen Irritationen wurde am 1. Januar 1867 Vikar Nedden ordiniert und in sein Amt eingeführt. Er wohnte zunächst bei Lehrer Pohlmann. Gottesdienste fanden in der Schule statt. Am 12. Juni 1867 wurde der Grundstein zum Pfarrhaus gelegt, am Osterdienstag 1868 der Grundstein zur Kirche. Architekt der Kirche war ein A. Böhm aus Wesel. Am 5. November des gleichen Jahres wurden Kirche und Pfarrhaus eingeweiht. Zwei Jahre später kam dann besagte Urkunde, die die lange ersehnte Selbstständigkeit bescheinigte.

