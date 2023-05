Großkonzert an der Kirche in Menzelen Mit Musik und Sonne in den Mai

Die Frühlingssonne hat das traditionelle Mai-Konzert der Menzelener Musikgruppen in ein ganz besonderes Licht getaucht. Entsprechend groß war am Mai-Feiertag der Zuspruch des Publikums. Mit einem bunten Programm präsentierten sich an der Kirche St. Walburgis in Menzelen-Ost die Jagdhornbläser Menzelen, der Spielmannszug Menzelenerheide, der Musikverein Menzelen mit seinen verschiedenen Orchestern und Ensembles sowie das Tambourcorps Menzelen-Ost. Mehr als 100 Musiker boten beim Konzert die ganze Bandbreite der Marsch- und Blasmusik beim Frühschoppen mit anschließender Kaffeetafel. bp/RP-Foto: arfi