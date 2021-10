Eishockey : Enttäuschte Gesichter bei Spielern des Neusser EV

Neuss Der Neusser EV hat ein rabenschwarzes Wochenende hinter sich. Der Doppelspieltag endete mit zwei Niederlagen, sehr zum Verdruss des NEV-Trainers Sebastian Geisler.

Im Derby gegen den EHC Ratingen konnte das Team von Trainer Sebastian Geisler zwar früh in Führung gehen, doch der knappe Vorsprung hielt nicht lange. Keine 20 Sekunden später kassierten die Gastgeber schon den Ausgleichstreffer durch Dennis Fischbuch. Anschließend entglitt den Neussern das Spiel, sie gingen mit einem 1:4-Rückstand ins letzte Drittel. Jakob Schuster konnte den NEV zwar nochmals mit einem Tor belohnen, dies änderte jedoch nichts an der Überlegenheit der „Aliens“. Mit zwei späten Treffern machten die Gäste alles klar und konnte sich mit dem Erfolg an die Tabellenspitze setzen. „Der Sieg geht auch in der Höhe so in Ordnung, obwohl ich nicht alles gesehen habe was ich vom Team erwartet habe“, sagte Ratingens Trainer Andrej Fuchs.