Rhein-Kreis Neuss: Zusammen fit für die digitale Welt werden

Rhein-Kreis Neuss Unternehmen wollen mit internationalen Kooperationen Chancen der Digitalisierung angehen.

An die Produktion der Zukunft werden hohe Anforderungen gestellt und dies ist den Ländern bewusst. Was in Deutschland die Plattform Industrie 4.0 ist, ist in Frankreich die "Alliance Industrie du Futur", in Italien die "Piano Industria 4.0", und Japan hat die "Robot Revolution Initiative" und die "Industrial Value Chain Initiative". Es ist das erklärte Ziel, die länderübergreifenden Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung gemeinsam anzugehen.