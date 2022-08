Treffen in Dormagen : Landrätekonferenz diskutiert über Zukunftsthemen

Treffen in Dormagen

Die Teilnehmer der Landrätekonferenz mit Ministerin Silke Gorißen und Gastgeber Hans-Jürgen Petrauschke (3.v.r.) bei ihrem Austausch in Zons. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Es ging um Strukturwandel, Klimwandel, Corona sowie die Gas- und Energieversorgung: Auf Einladung von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke kam die Rheinische Landrätekonferenz in Zons zusammen.

Im Kreismuseum konnte der Gastgeber neben seinen Amtskollegen Sebastian Schuster (Rhein-Sieg-Kreis), Stephan Pusch (Kreis Heinsberg), Markus Ramers (Kreis Euskirchen), Frank Rock (Rhein-Erft-Kreis), Stephan Santelmann (Rheinisch-Bergischer Kreis) und Thomas Hendele (Kreis Mettmann) auch Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages Nordrhein-Westfalen sowie NRW-Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen begrüßen. „Die Diskussion hat die hohe Bedeutung und zentrale Rolle der Kreise bei vielen Zukunftsthemen deutlich gemacht“, so Petrauschke. In NRW leben 11 Millionen Menschen in den Kreisen. „Als rheinische Landräte möchten wir unsere Region im Schulterschluss voranbringen. Gemeinsam erreichen wir die besten Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger“, verdeutlicht Petrauschke.