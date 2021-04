Inzidenz-Wert weiterhin fehlerhaft : Zahl der Corona-Infizierten im Kreis steigt weiter an

Zahl der Corona-Infizierten im Kreis steigt weiter an

Rhein-Kreis Wegen einer Störung konnte der Rhein-Kreis auch am Mittwoch nicht den tatsächlichen Sieben-Tage-Inzidenzwert veröffentlichen. Währenddessen steigt die Zahl der Infizierten weiter an.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1411 Personen (Vortag: 1289) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 57 (44) in einem Krankenhaus. Das teilte der Kreis am Mittwoch mit. Unverändert 305 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben. Kreisweit 13.334 Personen (13.266) sind wieder von der Infektion genesen. Insgesamt 83.469 Personen (82.566) haben im Impfzentrum und durch den mobilen Impfdienst des Rhein-Kreises bislang eine Impfung und 25.272 (25.271) die Zweitimpfung erhalten.