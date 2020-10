Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell 145 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 145 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 16 von ihnen werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Wie der Kreis mitteilt, wohnen von den aktuell infizierten Menschen 69 in Neuss, 17 in Dormagen, 16 in Kaarst, je 14 in Grevenbroich und Meerbusch, 12 in Korschenbroich, 2 in Rommerskirchen und 1 in Jüchen.