Corona im Rhein-Kreis Neuss : Landrat bittet Bürger um Disziplin

Rhein-Kreis Kreisweit haben sich in den vergangenen sieben Tagen (Stand 13. Mai) 9,3 Menschen auf 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Der Grenzwert, bei dem eine erneute Verschärfung der Schutzmaßnahmen droht, liegt für den Rhein-Kreis mit rund 460.000 Einwohnern bei 225 Neuinfizierten pro Woche.

Landrat Petrauschke verweist darauf wie schnell sich andernorts die Situation wieder dramatisch verschärft hat. Dabei denkt er an die gewaltigen Corona-Ausbrüche in den großen Schlachtbetrieben unter anderem in den Kreisen Coesfeld und Borken oder an die hohe Zahl der Infizierten in vielen Alten- und Pflegeheimen. „Es gibt viele Beispiele, die belegen, wie rasch die Zahlen empor schnellen können.“ Solche Szenarien seien auch im Rhein-Kreis nicht auszuschließen. Auch er sehne die „geordnete Normalität“ im Alltag herbei, aber um die zu erreichen, sei von den Bürgern weiterhin eine hohe Disziplin erforderlich. Das bisher Erreichte dürfte jetzt nicht leichtfertig verspielt werden.