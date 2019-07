97. Konzert auf Schloss Dyck : Wundervolles Open-Air-Konzert auf Schloss Dyck

Rhein-Kreis Das russische Trio Sérénade und das Ensemble der Salzburger Kammerphilharmonie boten Musikgenuss auf hohem Niveau.

Schloss Dyck war also wieder einmal das entscheidende Sahnehäubchen für die Musikanten und Zuhörer. Wie immer – und das jetzt bereits zum 97. Mal seit dem Start des Musizierens 2004 an dieser Stelle – eröffnete Heinz Willi Maassen das klangvolle Geschehen. „Einmal jährlich, so will es die Tradition“, ließ der Vorsitzende des Freundes- und Förder-Kreises von Schloss Dyck wissen, „gibt es dieses Dycker Schlosskonzert Open Air. Wir haben den Titel sogar rechtlich schützen lassen.“