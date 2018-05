Pink Panther in Dormagen In der Kneipe am Höhenberg 1, die jetzt nur noch "Pink" heißt, grassiert ebenfalls das WM-Fieber. Inhaber Jorgos Flambouraris baut eine Großleinwand auf, der Eintritt ist frei. Bei den deutschen Spielen gibt es einen zusätzlichen Anreiz. Jedes Mal, wenn Müller, Özil und Co. ins Tor treffen, wird für die Gäste ein Ouzo aufs Haus serviert - gemäß Flambouraris' griechischer Abstammung.