Wirtschaftskonferenz im Rhein-Kreis Neuss : Strukturwandel braucht viel mehr Tempo

Bei einer Podiumsdiskussion ging es auf der Raketenstation Hombroich um das Gelingen des Strukturwandels. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Experten tauschen sich bei Wirtschaftskonferenz des Rhein-Kreises über Herausforderungen und Wege, sie zu meistern, aus.

Von Andreas Buchbauer

Bei der großen Frage, wie der Strukturwandel gelingen kann, geht es auch um etwas, das simpel klingt, aber enorm schwierig ist: Man muss Verbündete gewinnen und einen neuen Geist wecken. Arndt G. Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, wirbt für den Wir-Gedanken. „Politik und Gesellschaft müssen sich zusammenraufen“, sagt er in seinem Impulsvortrag bei der dritten Strukturwandel-Konferenz des Rhein-Kreises Neuss auf der Raketenstation Hombroich. Zwar liege der Konsens über den Ausstieg aus der Braunkohle vor. „Aber wir haben einen Dissens über den Einstieg“, mahnt Kirchhoff. Das müsse sich endlich ändern.

Eine Debatte, in der einerseits für den Ausstieg aus der Braunkohle und gleichzeitig gegen den Bau von zum Beispiel Windrädern demonstriert wird, läuft ins Leere. Es müsse eine andere Kultur her: die vehemente Forderung nach einem Ausbau der Erneuerbaren Energien. Er müsse vorangetrieben, Hürden müssten aus dem Weg geräumt werden, damit der Netzausbau endlich Fahrt aufnehme. Das ist der „Einstieg“, um den es geht. „Sonst schaffen wir das Ganze nicht.“ Kirchhoff mahnt, dass die Zeit drängt: „Bis 2022 werden die ersten Kraftwerke abgeschaltet.“ Das koste Arbeitsplätze. „Wir brauchen einen Strukturwandel in Rekordzeit.“

Info Heimat für rund 29.000 Unternehmen Standort Im Rhein-Kreis Neuss sind rund 29.000 Unternehmen ansässig. Struktur Neben namhaften Großkonzernen und kleinen sowie mittelständischen Betrieben zählen auch „Hidden Champions“ dazu, die einer breiten Öffentlichkeit eher unbekannt sind, aber in ihrem Marktsegment zur Weltspitze zählen.

Versorgungssicherheit und bezahlbarer Strom seien unabdingbar für den Wohlstand in der Region. Neben gesellschaftlichem Konsens einer Einstiegs-Debatte mit klaren Zielen bedürfe es dafür auch eines besseren Projektmanagements. Statt zahlreicher Beiräte brauche es „einen, der den Hut auf hat“ und dafür sorgt, dass Pläne auch umgesetzt werden. Ein Teilnehmer der Veranstaltung, die unter dem Thema „Wie gelingt der Strukturwandel im Rhein-Kreis Neuss?“ stand, bringt das mit einer Wortmeldung auf den Punkt, die vor allem die Politik in Berlin in den Blick nimmt: Es müsse endlich Schluss mit dem Rumgeiere sein.

Als zweite Referentin war Elisabeth Winkelmeier-Becker, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, zu Gast in Neuss. Sie rückte das sogenannte Strukturstärkungsgesetz auch mit Blick auf die Region in den Fokus. Das Geld sei da, durch die Akteure vor Ort müsse der Strukturwandel vorangetrieben werden. Er müsse ein Erfolgsprojekt werden, das sei die gemeinsame Aufgabe. „Die Menschen in der Region bringen seit Jahrzehnten eine besondere Last dafür auf, dass das ganze Land eine sichere Energieversorgung hat. Das darf man nicht vergessen.“ Daher schaffe man die finanziellen Rahmenbedingungen, um den Strukturwandel zu gestalten.

Im Anschluss an die beiden Impulsvorträge gab es eine von Tom Hegermann moderierte Podiumsdiskussion. Neben Kirchhoff und Winkelmeier-Becker nahmen daran Kreisdirektor Dirk Brügge, Thomas Görgen (Covestro) und Simone Gitschier (Getec Energie GmbH) teil. Brügge machte deutlich, dass bürokratische Hürden abgebaut werden müssen. Zugleich müsse es eine schnelle Bewilligung von Fördermitteln geben. Ziel müsse es sein, den Klimawandel hinzukriegen bei zusätzlicher Wertschöpfung im industriellen Bereich. Kirchhoff hatte eingangs Thesen für das Gelingen des Strukturwandels geäußert. Dazu zählen Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Strom und Tempo bei der Umsetzung, Stärkung der Infrastruktur, eine kluge und koordinierte Strategie mit klaren Zuständigkeiten, schnelle Entscheidungen und schnelle Genehmigungsverfahren sowie ein Zukunftsbild, das die Menschen verstehen und an das sie glauben. Kurzum: Es geht auch um ein besseres Storytelling, um den Menschen Ängste vor dem Wandel zu nehmen.