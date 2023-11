Konjunkturbarometer der IHK Konjunktur im Rhein-Kreis im Abwärtstrend

Die Unternehmen im Rheinland schätzen ihre wirtschaftliche Lage aktuell deutlich schlechter ein als noch zu Beginn des Jahres. Das zeigt das Konjunkturbarometer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. Dieses habe sich im Herbst 2023 „deutlich abgekühlt“, so die IHK. Zwar bewerten 26 Prozent der befragten Unternehmen am mittleren Niederrhein sowie in den Bereichen Köln, Düsseldorf, Aachen und im Bergischen ihre Geschäftslage als gut – mit 25 Prozent stufen auf der anderen Seite aber fast ebenso viele ihre Lage als schlecht ein. Grund dafür ist vor allem die immer noch hohe Inflation, die sich negativ auf die Nachfrage beim Einzelhandel und in der Industrie auswirkt. Die Energiepreise seien zwar niedriger als im Vorjahr, so die Industrie- und Handelskammer. Aber sie liegen immer noch über dem Niveau von vor dem Ukrainekrieg und deutlich höher als in anderen Industrienationen. Von dem Problem betroffen sind deswegen auch vor allem die Unternehmen, die auf eine energieintensive Produktion angewiesen sind.