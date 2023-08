Ausschreibung im Wert von bis zu 200.000 Euro Fördergelder für Startups für Klimaschutz und nachhaltige Wirtschaft

Das Global Entrepreneurship Centre (GEC) im Rhein-Kreis startet mit einer neuen Ausschreibung in den Herbst. Das Förderzentrum mit Sitz in Meerbusch unterstützt erstmalig Startups, die sich mit nachhaltigen Technologien beschäftigen – etwa im Kampf gegen Klimakrise und Umweltschäden sowie zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Wer sich in dem Innovationswettbewerb durchsetzt, erhält einen von 15 Plätzen im „GEC Catalyst Programm“ des international tätigen Zentrums, wie es in einer Mitteilung heisst. Förderfähig sind Startups aus der ganzen Welt.