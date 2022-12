Wirtschaft und Wissenschaft Hochschule Niederrhein baut Präsenz in der Region aus

Grünewald erläuterte, wie die Hochschule in der Region Flagge zeige und ihre Präsenz noch ausbaue. Dabei spielt auch der Rhein-Kreis eine wichtige Rolle. In Neuss möchte die Hochschule in Zukunft mit dem Launch Center Lebensmittelindustrie (LCL) im geplanten Bildungs- und Innovationscampus der IHK präsent sein. In Mönchengladbach engagiert sich die Hochschule bei der Errichtung der Junior-Universität im Rahmen des Projekts Wissenscampus im ehemaligen Polizeipräsidium. Bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Viersen hat die Hochschule ein Innovations- und Zukunftsbüro angesiedelt, und in Krefeld ist sie gemeinsam mit der IHK Partner im Verein „Haus des Wissens und der Wirtschaft“.