Neusser Wirtschaftsausschuss Wasserstoff-Koordinatoren für Stadt und Kreis gefragt

Ein Tagesordnungspunkt des Wirtschaftsausschusses betraf das Thema Wasserstoff und dessen Bedeutung für die Stadt und den Rhein-Kreis. Sowohl durch die Vorstellung der Aktivitäten des Wasserstoff Hub Rhein-Kreis Neuss / Rheinland durch dessen Vorstandsvorsitzenden Dieter Ostermann als auch durch die Ergebnisse der Wasserstoffpotenzialanalyse, die ein beauftragtes Beratungsunternehmen vorstellte, wurde „der hohe Bedarf von Wasserstoff in der Industrie vor Ort und damit die große Bedeutung von Wasserstoff für die Transformation unserer Wirtschaft deutlich“, so der Ausschussvorsitzende Jan-Philipp Büchler. „Mit einer Vielzahl von energieintensiven Unternehmen ist die Wirtschaft stark vom Ausstieg aus der Kohleverstromung im Rheinischen Revier betroffen und auf der Suche nach alternativen Energieträgern“, heißt es in der Analyse der Berater. Die Stadt, geprägt durch den Industriehafen und weiterer Gewerbegebiete, mit besonderer Bedeutung für die Aluminiumindustrie, sei von dem Ausstieg aus der Kohleindustrie stark betroffen.