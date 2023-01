Wasserstoff Hub Rhein-Kreis Neuss/Rheinland Neue Förderung für Wasserstoff-Projekte

Die Partnerfirmen des Wasserstoffs-Hubs können im Rahmen des ZIM-Netzwerks Zuschüsse für Wasserstoff-Projekte erhalten. Ostermann nennt einige Themen der Projekte: Dampferzeugung mittels Wasserstoff, Wasserstoffanwendungen in der Lebensmittelindustrie, CO 2 -Recycling von Rauchgasen, Erzeugung von Derivaten aus Wasserstoff und recyceltem CO 2 (zum Beispiel synthetisches Methan, eFuels), Wasserstoff in der Intralogistik und Mobilität, alternative H2-Herstellung sowie Technologiebewertung (Lebenszyklusanalyse).