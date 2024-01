Volksbank Düsseldorf Neuss Timo Zimmermann wird Generalbevollmächtigter

„Wir sind stolz, mit Timo Zimmermann einen höchst kompetenten Manager in die erweiterte Geschäftsleitung berufen zu können“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der Volksbank, Theodor Leuchten. „Wir sind zuversichtlich, dass der 51-jährige Familienvater zusammen mit unserem Vorstandsteam, Rainer Mellis und Jessica Jüntgen, die Bank mit Augenmaß und Konsequenz durch die vielfältigen Herausforderungen dieser Zeit in eine weiterhin stabile Zukunft, getreu dem Credo ,Was einer allein nicht schafft, das schaffen wir alle gemeinsam‘ führen wird.“