Bataverstraße in Neuss. : Unternehmerpark wird auf 15000 Quadratmetern gebaut

Neuss Derzeit laufen die Abbrucharbeiten an der Bataverstraße in Neuss. Ab 2022 soll dort der neue Aurelis Unternehmer Park Obererft stehen.

Geplant sind auf der rund 2,7 Hektar großen Fläche 15 Hallen mit insgesamt 15000 Quadratmetern. 14 der 15 Hallen werden mit Überladebrücken ausgestattet. Komplettiert werden die Immobilien durch 2248 Quadratmeter Bürofläche in den ersten Obergeschossen sowie durch 151 Pkw- und 63 Fahrradstellplätze. „Wir bieten an dem Standort Mietflächen zwischen 664 und 1180 Quadratmeter an. Unser Vermietungsangebot richtet sich an Unternehmen, die sich im Kern mit Lagerung und Speditionslogistik beschäftigen. Denkbar sind auch Showrooms, kleinere Industriebetriebe, Umzugs- oder Großhandelsunternehmen“, erklärt Michael Buchholz, Leiter der Aurelis Region West. Potenzial sieht Aurelis auch für Unternehmen und Dienstleister aus dem Bereich E-Commerce. Die Abbrucharbeiten werden rund fünf Monate dauern. Der Bauantrag wurde zwischenzeitlich eingereicht. Im generellen Ausstattungspaket des Aurelis Unternehmer Parks sind repräsentative Wegeleitsysteme und LED-Außenbeleuchtung enthalten. Zum speziellen Serviceangebot zählen unter anderem sogenannte Smart Benches in den Außenanlagen, die solarbetrieben und mit USB-Ladestationen versehen sind. Hier kann man seine mobilen Geräte aufladen, gleichzeitig wird kostenloses Wlan für Mieter und Besucher bereitgestellt. Das Immobilienunternehmen Aurelis hatte die Liegenschaft an der Bataverstraße vor rund sechs Jahren von der Axiom Asset 1 – eine von A&M Captiva verwaltete Projektgesellschaft des Investmentfonds Captiva Capital Partners III ELP – erworben und die Produktionshalle sowie die Lagerflächen zwischenvermietet.