Weiterbildungsstipendium Förderung von jungen Fachkräften im Rhein-Kreis

Der 22-Jährige hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann – integriert in ein duales Studium – bei der C. Thywissen GmbH gemacht. Das so erfolgreich, dass er alle Kriterien für die Aufnahme ins Förderprogramm erfüllt. Denn um das Stipendium „Begabtenförderung berufliche Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie können sich junge Fachkräfte bis 24 Jahre nur bewerben, wenn einige Bedingungen erfüllt sind: Sie müssen ihre Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einem Gesamtergebnis von mindestens 87 Punkten beziehungsweise der Durchschnittsnote 1,9 und besser abgelegt haben, Platz eins bis drei bei einem überregionalen beruflichen Leistungswettbewerb belegt haben oder ein begründeter Vorschlag des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin oder der Berufsschule vorliegt.