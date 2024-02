IHK-Präsidentin Nicole Grünewald und Bürgermeister Martin Mertens „Ehrlich sein: Kohleausstieg 2030 ist nicht zu halten“

Grünewald Deutschland droht in der wirtschaftlichen Entwicklung den Anschluss zu verpassen. In dieser Krise wird die Notwendigkeit, das Problem der Überbürokratisierung zu lösen, gerade sehr deutlich. Das wird selbst in der Politik oder in den Ministerien wahrgenommen. Wenn wir jetzt nicht reagieren, wird das dramatische Folgen haben. Dieser spürbare Druck wird hoffentlich etwas bewegen. In Krisen wird Politik oft handlungsfähiger.