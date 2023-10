Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Austausch über aktuelle Chancen des Türkeigeschäfts

Wenn es um die Verlagerung von Lieferketten in befreundete Länder geht, „dann gibt es keinen engeren Freund als die Türkei.“ Mit diesen Worten warb der türkische Botschafter Ahmet Başar Şen bei einer Veranstaltung mit Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern für den Ausbau der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Der Spitzendiplomat war auf Einladung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und der Türkisch-Deutschen IHK (TD-IHK) an den Niederrhein gekommen. Er betonte, dass die Türkei sich trotz aktueller Herausforderungen auf einem guten Weg befände: „Wir haben exzellente Wirtschaftsfachleute in der neuen Regierung und sind ausgesprochen erfahren in der Überwindung konjunktureller Durststrecken.“