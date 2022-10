Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenzahl im Rhein-Kreis ist gesunken

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss waren im September 2022 insgesamt 13.253 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 208 weniger als im Vormonat.

In den Kommunen im Rhein-Kreis entwickelte sich der Arbeitsmarkt im September weitgehend gleichmäßig. Laut Agentur für Arbeit wurden in Neuss 6043 Arbeitslose (84 weniger als im Vormonat) registriert, in Dormagen 1812 (-60), in Grevenbroich 1729 (-41), in Meerbusch 1331 (-24), in Kaarst 1012 (+38), in Korschenbroich 600 (-30), in Jüchen 481 (-8) und in Rommerskirchen 245 (+1).