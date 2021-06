Transformationsprozesse im Rhein-Kreis : Masterplan Digitalisierung erstellt

Rhein-Kreis Wie sieht die digitale Kreisverwaltung in den nächsten Jahren aus? Welche Herausforderungen müssen gemeistert und welche Rahmenbedingungen geschaffen werden? Antworten darauf präsentieren Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und IT-Dezernent Harald Vieten in einem 180 Seiten starken Masterplan Digitalisierung für die Jahre 2021 bis 2025.

Im Masterplan beschrieben werden in fünf Handlungsfeldern nicht nur Ziele, Steuerungsprozesse und Schwerpunkte, sondern es gibt auch eine sogenannte Roadmap, wie die Ziele in den nächsten Jahren erreicht werden sollen. Bis spätestens 2024 soll es beispielsweise grundsätzlich keine Desktop-PCs mehr geben, sondern nur noch mobile Endgeräte, die mobiles Arbeiten und Desk-Sharing (Teilen von Arbeitsplätzen) weiter voranbringen. Auch den Telefonapparat wird es bald in den Büros nicht mehr geben. Klassisches Telefonieren wird dann komplett ortsunabhängig mit moderner Softphone-Software über das mobile Endgerät erfolgen. Ebenso wird die Möglichkeit für Videokonferenzen weiter ausgebaut. „Noch in diesem Jahr sollen erste ‚virtuelle‘ Bürgerbüros in einigen Ämtern den Kontakt von Bürgern zur Kreisverwaltung über Videokonferenztechnik erleichtern“, kündigt Vieten an.