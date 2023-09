Rhein-Kreis Neuss und Rheinisches Revier Zukunftsgutscheine helfen Unternehmen im Strukturwandel

Wie Unternehmen die Mittel in Anspruch nehmen können, erklären die Zukunftsscouts der Industrie- und Handelskammern im Rheinischen Revier am 5. September, 10 bis 13 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung „Unternehmen im Wandel“ im Kraftwerk Frimmersdorf, Energiestraße 10, in Grevenbroich. Kleinen und mittleren Unternehmen mit Sitz im Rheinischen Revier stehen Mittel für Beratungen zu den Themen Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Green Economy und Digitalisierung zur Verfügung. Eine Anmeldung zur Veranstaltung online möglich unter: www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/30631