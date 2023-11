Arbeitnehmer im Rhein-Kreis Neuss Überstunden in der Gastrobranche – wie dramatisch sieht es wirklich aus?

Thomas Kolaric sagt dazu: „Ich wage es zu bezweifeln, ob es hilft, eine Branche schlecht zu reden und sich dann sogleich zu beschweren, dass man keine Fachkräfte findet.“ Er halte dieses Vorgehen für nicht zielführend. Seit rund 30 Jahren sei in den Tarifverträgen der Gastro-Branche vereinbart, dass Überstunden auszugleichen seien. „Ich will nicht in Abrede stellen, dass es viele Überstunden gibt“, so Kolaric. Aber es herrsche seit längerem ein „Arbeitnehmermarkt“ in der Branche. Das heißt, das eben gerade jene Betriebe, die keine Überstunden ausgleichen, auch kein Personal finden – zumal es so viele offene Stellen gibt wie schon lange nicht mehr in der Gastronomie und Hotellerie.