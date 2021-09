Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmerschaft Niederrhein feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum

Rhein-Kreis/Kamp-Lintfort Zwei Neusser gehören dem Vorstand des Arbeitgeberverbands an. Er blickte bei der Feier auch auf das Dekadenprojekt Rhein Ruhr City und die Chancen, die darin stecken.

Mit einem corona-bedingten Jahr Verspätung hat die Unternehmerschaft Niederrhein ihr 75-Jahr-Jubiläum gefeiert. Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ hatte der Arbeitgeberverband rund 200 geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik in Kampf-Lintfort empfangen und mit ihnen auf die Meilensteine der letzten Jahre zurückgeblickt. „Unser Verband hat eine enorme Entwicklung gemacht“, fasste Ralf Schwartz, Vorsitzender der Unternehmerschaft Niederrhein, zusammen. Seit der der Gründung im Jahr 1945 habe die Unternehmerschaft Niederrhein etliche Meilensteine erreicht. „Ich denke zum Beispiel an die Gründung des Regionalwettbewerbs Jugend forscht, den sie 1995 aus der Taufe gehoben hat oder an den ersten Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Mitte der 60er.“

Mronz erläuterte in seinem Vortrag über das Dekadenprojekt Rhein Ruhr City, wie dieses als Treiber für die gemeinsame Zukunft der Metropolregion fungieren könne. „Ziel ist es, den Wert des Sport für uns als Gesellschaft wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Doch es gibt auch begleitende Ziele rund um den Sport mit deutlichen Effekten auf die Wirtschaft in der Region.“ So gehe es darum, verschiedene Projekte wie vernetzte Mobilität und Digitalisierung auf den Weg zu bringen – auch losgelöst von einer neuerlichen Olympiabewerbung. Ringerin Aline Rotter-Focken sah ebenfalls Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft in der Region und veranschaulichte dies bei der 75-Jahr-Feier des Verbands.