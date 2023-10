Erfolgreiche Partnerschaft Plastikmüll aus dem Meer wird mit Neusser Hilfe zu Kraftstoff

Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann. Elias Hasel, Chemiestudent an der TU München und schon als Jugendlicher begeistert von Chemie, bat die Ingenieure des Neusser Unternehmens Garlock um einen Rat. Daraus entwickelte sich eine fruchtbare Zusammenarbeit und ein junges, neues Unternehmen. Alles fing damit an, dass der damalige Schüler aus dem bayerischen Memmingen in einem leeren Silo auf dem Hof seiner Großeltern eine erste Anlage entwickelte, mit der er Kunststoffabfälle in Kraftstoff umwandeln wollte.