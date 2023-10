Thomas Klann aus Neuss im Landesvorstand MIT: Wohlstand sichern geht nur mit starkem Mittelstand

Der Landesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU in Nordrhein-Westfalen setzt auf Unterstützung aus Neuss. Thomas Klann, Kreistagsabgeordneter aus dem Neusser Norden, wurde beim diesjährigen Mittelstandstag der MIT in der Red Box in Mönchengladbach in den Vorstand gewählt. Die MIT-Landesvorsitzende Angela Erwin, MdL, aus Düsseldorf wurde unter der Versammlungsleitung des Mönchengladbacher Bundestagsabgeordneten Günter Krings MdB in ihrem Amt bestätigt.