Zukunftsagentur Rheinisches Revier Förderprogramm unterstützt Unternehmen im Strukturwandel

Bei der Entwicklung von Ideen erhalten die Unternehmen Unterstützung: Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier bietet sowohl Informationsveranstaltungen als auch individuelle Beratung an. „Das Besondere an diesem Förderprogramm ist, dass sowohl Investitionen als auch Personalkosten förderfähig sind. Ein unternehmensgetriebenes Projekt kann also ganzheitlich konzipiert und gefördert werden – und das im Vergleich zu anderen Förderprogrammen recht schnell,“ erklärt Philipp Koerfer, Ansprechpartner für „Unternehmen Revier“ bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, die Vorteile des Programms.