Initiative des Rhein-Kreises Neuss Migranten-Stipendium für engagierte Jugendliche

Die erste Stipendiatin, Nika Biuklija, ist in Kroatien geboren und im August 2018 nach Deutschland gekommen. Sie besuchte zu Beginn eine Seiteneinsteigerklasse am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und kam in der achten Jahrgangsstufe in eine reguläre Klasse. Sie engagierte sich durch Mitarbeit an Unterstützungsangeboten für andere Seiteneinsteiger. Biuklija ist besonders interessiert an Naturwissenschaften und nahm am Bonner Mathematikturnier 2023 teil. Sie strebt ein Psychologie- oder Biochemiestudium in Bonn an.