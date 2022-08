Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Social Media – das Schaufenster fürs Online-Shopping

Rhein-Kreis Für den Online-Einkauf gewinnt Social Media zunehmend an Bedeutung. Das bietet Chancen und neue Umsatzpotenziale für Unternehmen.

Facebook, Instagram, TikTok und Co. sind längst Schaufenster mit 24-Stunden-Öffnungszeiten. Die Produkte werden im Feed oder den Stories auf den Social-Media-Kanälen angezeigt. Gefällt dem Nutzer ein Produkt, kann es direkt mit wenigen Klicks in den Warenkorb gelegt werden. Noch wird der Nutzer über den Klick in der App in den Onlineshop des Anbieters geleitet, wo letztendlich der Kaufabschluss stattfindet. Doch die Creditreform Boniversum GmbH weist darauf hin, dass wohl auch der eigentliche Kaufabschluss in nicht allzu ferner Zukunft direkt über die Social-Media-App erfolgen könnte.