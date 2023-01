Europazentrale in Neuss 3M – Innovation als Motor des Erfolgs

Mit dem Abbau von Korund hat alles angefangen – oder besser gesagt: mit dem, was die Gründer der Minnesota Mining and Manufacturing Company (kurz: 3M) im Jahr 1902 rund 7000 Kilometer Luftlinie von Neuss entfernt zunächst dafür hielten. Denn statt Korund, das sich für die Herstellung von Sandpapier und Schleifscheiben eignet, handelte es sich bei dem Mineral, das sie vorfanden, um Anorthosit. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, erweckten die Gründer daraufhin das, was das Unternehmen bis heute auszeichnet: Innovationsgeist und Lust am Forschen. Sie haben sich anderen Materialien zugewandt und sie auf andere Produkte übertragen. Heute zählt das Unternehmen zu den innovationsstärksten der Welt, 121 Jahre nach der Gründung ist das einst kleine Bergbauunternehmen aus dem Norden von Minnesota längst ein global erfolgreicher Multitechnologiekonzern. Und Neuss und der Rhein-Kreis spielen dabei eine durchaus wichtige Rolle.