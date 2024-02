Volt zu Plänen von Microsoft „Datensicherheit bei Hyperscale-Rechenzentren zum Thema machen“

Außerdem fordert die Partei Verbesserungen in der Infrastruktur. Wichtig seien leistungsstarke Glasfaseranschlüsse für Unternehmen, Haushalte und damit Homeoffice-Arbeitsplätze in der gesamten Region sowie eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur, inklusive Radschnellwegen und ÖPNV, ebenso wie Platz für Kinder in Kitas und Schulen, um neuen Fachkräften ein attraktives Umfeld zu bieten.