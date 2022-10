Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : Online-Portal hilft bei der Berufsfelderkundung

Rhein-Kreis Neuss Betriebe in der Region können ihre Plätze zur Berufsfelderkundung melden. Ab Februar können Schüler dann gezielt nach einem Platz suchen.

Ab sofort können Betriebe in der Region unter der Internetadresse www.fachkräfte-für-morgen.de Plätze zur Berufsfelderkundung im Jahr 2023 veröffentlichen. Dies ist ein Angebot der Kommunalen Koordinierung Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des Landesprogramms „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Das teilt der Rhein-Kreis mit. Berufsfelderkundungen sind für alle Schüler ab der achten Klasse verbindlich vorgesehen und sollen den Jugendlichen erste Einblicke in betriebliche Arbeitsabläufe und berufliche Tätigkeiten gewähren.

Nicht nur die Jugendlichen, auch die Unternehmen profitieren von den eintägigen „Schnupperpraktika“: Sie können junge Menschen für sich begeistern, indem sie frühzeitig auf sich, die Branche und ihre Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam machen. Außerdem unterstützen sie die Jugendlichen dabei, sich für das anschließende Betriebspraktikum zu entscheiden, denn diese absolvieren das Praktikum häufig in einem Betrieb, den sie bereits während der Berufsfelderkundung kennengelernt haben.

Unternehmen, die sich beteiligen möchten, können auf www.fachkräfte-für-morgen.de eintragen, zu welchem Termin sie wie viele Plätze in welcher Betriebsstätte anbieten. Im Rhein-Kreis Neuss, in Krefeld, im Kreis Viersen und in Mönchengladbach finden die Berufsfelderkundungstage vom 24. bis 28. April sowie vom 22. bis 26. Mai 2023 statt.