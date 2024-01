Zielgruppe sind Berufstätige und Arbeitgeber im Rhein-Kreis Neuss Arbeitsagentur startet Online-Portale für Weiterbildung

Zwei neue Onlineportale, eines bundesweit, eines lokal, bieten Informationen für Menschen und Betriebe zur beruflichen Weiterbildung an. Lebenslanges Lernen wird für die berufliche Zukunft von Menschen in erwerbsfähigem Alter und die Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben immer wichtiger. Die Chancen und Angebote, sich beruflich zu qualifizieren, sind groß. Die Agentur für Arbeit stellt deshalb seit Januar 2024 zwei neue Angebote im Internet bereit, deren Ziel es ist, Menschen im Erwerbsleben, Arbeitgebern sowie Weiterbildungsanbietern zentrale Einstiegspunkte in das Thema der beruflichen Weiterbildung anzubieten.