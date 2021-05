Workshops im Rhein-Kreis Neuss : Online-Kurse des zdi-Netzwerks kommen gut an

Rhein-Kreis App-Programmierung und Videodreh – das sind nur zwei Angebote des zdi-Netzwerks im Rhein-Kreis Neuss. Ziel ist es, bei Schülern die Begeisterung für MINT-Berufe zu wecken.

Beim Lehrgang „Dreh Dein Ding – Mediacamp“ erlernten sie Grundgerüste des Films, der Dramaturgie und wesentliche Elemente einer wirkungsvollen und funktionierenden Videogestaltung in Dialogform. Die Ergebnisse präsentierten die Teilnehmer bei einem „Filmfestival“ am letzten Kurstag.

Zudem leiteten Dozenten der Hochschule Düsseldorf (HSD) den Online-Kursus „Schnupperwoche an der HSD – Modul Medientechnik“ für eine Gruppe der zwölften Klasse an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Grevenbroich. Die Erstellung eines Trickfilms mit Digitalschnitt, Ton, Musik und Sprache war das Ziel. „Besonders hervorzuheben ist bei unseren Kursen nicht nur, dass aktuelle digitale MINT-Themen mit Spaß und Freude vermittelt werden, sondern auch, dass die Dozenten Informationen zur Berufs- und Studienorientierung geben können. Die Jugendlichen können Fragen stellen und erhalten professionelle Hinweise“, so Projektleiterin Katharina Beckmann.