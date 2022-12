Arbeiten im Rhein-Kreis Neuss Gewerkschaft NGG rät zum Weihnachtsgeld-Check

Die Gewerkschaft weist darauf hin, was dabei zu beachten ist. „Ob den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zusteht, ist in den meisten Tarifverträgen geregelt – zum Beispiel in der Gastro-Branche und im Bäckerhandwerk“, teilt Claudia Hempel von der NGG-Region Krefeld-Neuss mit.