Auszeichnung für herausragendes Engagement Neusser Betrieb gewinnt Integrationspreis Handwerk NRW

Auch außerhalb der Arbeitszeiten erfahren die Angestellten von der L.T.G.-Gruppe Unterstützung. Sei es bei Behördengängen und der Kommunikation mit Ämtern oder bei der Wohnungssuche und dem Kontakt zu Vermietern, präzisierte Ehlert die Herangehensweise des inhabergeführten Familienunternehmens mit bundesweit 400 Beschäftigten. Im betrieblichen Alltag komme es darauf an, „keine Differenzierung vorzunehmen, sondern alle Beschäftigten in unserem Unternehmen gleichermaßen wertzuschätzen“, gab Ron Ritzer in seiner Replik Einblick in das pädagogische Selbstverständnis der Firma jenseits der rein ausbildungsfachlichen Unterweisung. „Wir haben hier in der L.T.G. einfach gute Erfahrungen in Serie gerade mit Auszubildenden mit Fluchthintergrund gemacht. Diese jungen Menschen zeigen oft eine hohe Motivation, sich im Unternehmen einzubringen, schnell die Sprache und die berufsbezogenen Inhalte zu lernen – und hier schlicht komplett anzukommen“, führte Ritzer zur Motivation der Firma für ihren ungewöhnlich intensiven Einsatz um die Zielgruppe aus: „Natürlich investieren wir so auch in die Zukunft unseres Unternehmens. Es ist eine Win-Win-Situation!“