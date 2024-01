Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Kooperation gegen den Fachkräftemangel

Die IHK und die Agenturen für Arbeit suchen derzeit interessierte Unternehmen, die in den genannten Bereichen Bedarf an Fachkräften haben. Diese Unternehmen haben die Möglichkeit, durch die Agentur für Arbeit Krefeld und Mönchengladbach Mitarbeiter mit einem Arbeitsvertrag einzustellen und sie für die Tätigkeit im Unternehmen in Teilen zu qualifizieren. Die Qualifizierung findet sowohl im Unternehmen als auch bei Bildungseinrichtungen statt und erstreckt sich über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Bei der Bildungseinrichtung erwerben die Mitarbeiter theoretisches Wissen für den betrieblichen Alltag.