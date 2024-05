„Rheinland Hand in Hand“ – Netzwerktreffen der IHK auf Schloss Dyck „Wir sitzen in Europa in einem Boot“ – Konsularisches Korps im Rhein-Kreis Neuss zu Gast

Internationale Kooperation und eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, so Neubaur, seien die Voraussetzungen dafür. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine warnte die Ministerin vor der Bedrohung durch autokratische Systeme: „Sie wollen unsere Demokratie und Freiheit destabilisieren. Dem setzen wir in NRW eine starke Zivilgesellschaft entgegen. Dazu gehören auch die vielen großen und kleinen und oft auch internationalen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen.“