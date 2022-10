Flüchtlinge im Rhein-Kreis Neuss : Jobcenter-Austausch mit Ukraine-Flüchtlingen

Das Jobcenter an der Karl-Arnold-Straße in Neuss. Foto: Simon Janssen

Rhein-Kreis Beim deutsch-ukrainischen Begegnungscafé in Neuss stellte das Jobcenter seine Arbeit vor. Ziel war es, Abläufe und Prozesse verständlicher zu machen und Fragen zu beantworten.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar sind zahlreiche ukrainische Staatsangehörige nach Deutschland geflohen. Für alle Geflüchteten besteht seit dem 1. Juni die Möglichkeit, einen Antrag auf Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jobcenter zu stellen. Insgesamt waren bis zum Stichtag Mitte September in NRW rund 120.000 Leistungsanträge für Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit bei den Jobcentern abgegeben worden, rund 40.500 aus der Ukraine geflüchtete Personen waren arbeitslos gemeldet.

Seit mehr als sechs Monaten stehen die Menschen auf beiden Seiten vor neuen Herausforderungen und Aufgaben. Um diese gemeinsam zu meistern und den Einstieg in ein neues Leben für seine neuen Kunden bestmöglich zu unterstützen, möchte das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss in den Dialog gehen – persönlich, offen und vor Ort. Darum fand jetzt ein Treffen für ukrainische Geflüchtete und Vertreterinnen des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss im Deutsch-Ukrainischen Begegnungscafé in Neuss statt. Auch Sabine Hustedt, Geschäftsleitung des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss, war vor Ort, um den Besuchern die Arbeit des Jobcenters näher zu bringen. Ziel war es, Abläufe und Prozesse verständlicher zu machen und Fragen zu beantworten. Viele waren gekommen, um in entspannter Atmosphäre und bei Kaffee und Kuchen ihre Geschichten zu erzählen und Problemstellungen zu besprechen. So konnten während des gut zweistündigen offenen Austauschs viele Fragen beantwortet werden. Das teilt das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss mit. Petra Lennertz vom Organisationsteam des Begegnungscafés hält die Veranstaltung für gelungen: „Für die Menschen ist es wichtig, gehört zu werden und zu verstehen, dass hinter der deutschen Bürokratie ebenso echte Menschen stecken, die ihre Sorgen ernst nehmen. Unsere Gäste haben den Besuch des Jobcenters deshalb sehr positiv wahrgenommen.“