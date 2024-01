Fachkräftemangel im Rhein-Kreis Jedes dritte Unternehmen will schließen

Sollte kein Nachfolger gefunden werden, will circa jeder dritte Unternehmer seinen Betrieb so lange weiterführen, bis die Übergabe geklärt ist. 29 Prozent sagen aber bereits, dass sie das Unternehmen in diesem Fall schließen wollen. „Sich nicht rechtzeitig um die Nachfolge zu kümmern, kann für das Unternehmen also fatale Folgen haben“, fasst Zemek zusammen. „Wir sprechen unsere Kunden daher aktiv auf die Thematik an.“