Engagement im Rhein-Kreis Neuss : IHK würdigt ehrenamtliche Prüfer für ihren Einsatz

Rhein-Kreis/Mönchengladbach Ohne Schiedsrichter kein Spiel. Ohne Prüfer keine Aus- und Fortbildung. Für ihre 10- und 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein sind unter dem Motto „Jubel und La-Ola-Wellen nur für Sie“ im Borussia-Park Mönchengladbach 120 Prüfer der Aus- und Fortbildung geehrt worden.

Seit dem 1. März 2011 ist Heino Johannimloh im Prüfungsausschuss Lager in Neuss tätig, seit diesem Jahr als stellvertretender Vorsitzender. „Die ehrenamtliche Tätigkeit kostet Zeit, aber sie ist sinnvoll investiert für die Fachkräfte der Zukunft. Wir Prüfer stellen durch unsere ehrenamtliche Arbeit sicher, dass die Auszubildenden überhaupt eine Prüfung absolvieren können“, erklärte Johannimloh. „Bei der Gelegenheit möchte ich bei meinem Arbeitgeber, Nippon Express in Mönchengladbach/Bedburg, bedanken, dass er mich für diese ehrenamtliche Tätigkeit freistellt.“

Lob gab es von IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Ein solches Engagement verdient eine besondere Würdigung“, erklärte er. Die ehrenamtlichen Prüfer seien ein Garant für die Qualität in der Aus- und Fortbildung. „Sie sichern dadurch den so dringend benötigten Fachkräftenachwuchs für die regionalen Unternehmen. Ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz ist unsere Arbeit im Prüfungswesen nicht denkbar.“ In der IHK Mittlerer Niederrhein sind rund 1900 ehrenamtliche Prüfer im Einsatz, die pro Jahr mehrere tausend Prüfungen in der Aus- und Fortbildung abnehmen. „Für diesen Einsatz kann man sich eigentlich gar nicht genug bedanken, wir haben es mit der Prüferehrung 2022 trotzdem versucht“, betonte Steinmetz.