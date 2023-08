Falsche Post vom Amtsgericht Krefeld IHK warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Briefe sind gerichtlichen Schreiben nachempfunden und unterzeichnet von „Dr. Jörg Raupach, Richter am Amtsgericht Krefeld“. Darin werden die Firmen aufgefordert, eine Gebühr in Höhe von 741 oder 764 Euro für eine „Eintragung mit wirtschaftlicher Bedeutung“ im Handelsregister nach „§ 58 GNotKG, § 1 HregGebV, Nr. 250 GV“ auf ein ausländisches Konto – etwa in Polen oder Spanien – zu zahlen. Die Schreiben wurden auf einfachem Papier mit einfacher Briefpost versandt.