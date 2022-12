Angebot im Rhein-Kreis Neuss Initiative „Tu was“ macht Schüler fit für den MINT-Bereich

Themenschwerpunkte sind unter anderem Industrie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Strukturwandel, Bildung und Fachkräfte, Einzelhandel sowie die Interessenvertretung der Wirtschaft. „Darüber hinaus werden wir natürlich auf aktuelle Herausforderungen reagieren und entsprechende Services initiieren – so, wie wir es kürzlich in Form unserer Hotline zur Energiekrise gemacht haben“, so Steinmetz. Außerdem werde die IHK die neuen Regionalforen und Netzwerke fortführen. „In unseren Netzwerkveranstaltungen haben wir die Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen, die die Unternehmen in der Region beschäftigen, zielgerichtet zu thematisieren.“