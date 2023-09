Regionalforum der IHK in Neuss Fachkräfte finden, aber wie?

Neuss Der Mangel an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für die Betriebe in der Region – vor allem für die kleinen – neben den Energiekosten inzwischen die größte Herausforderung, erklärt die IHK und will mit ihren Mitgliedern nach Lösungen suchen: Mit welchen Strategien und Methoden lässt sich heute Personal gewinnen und auch langfristig binden? Wie können Unternehmen das vorhandene Potenzial der Belegschaft besser nutzen?