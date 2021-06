Fortbildung im Rhein-Kreis Neuss : IHK legt Programm zur Weiterbildung vor

Der Standort der IHK an der Friedrichstraße in Neuss. Ihren Hauptsitz hat die Kammer, zu deren Bezirk neben dem Rhein-Kreis auch Mönchengladbach, Krefeld und der Kreis Viersen gehören, in Krefeld. Foto: IHK Mittlerer Niederrhein

Die Industrie. und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat ihr Weiterbildungsprogramm 2021/22 vorgelegt. „Die Welt hat sich im vergangenen Jahr maßgeblich verändert. Die Corona-Pandemie hat in einem nicht bekannten Ausmaß Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft“, erklärt der Leiter des Bereichs Weiterbildung der IHK Mittlerer Niederrhein, Egbert Schwarz. Die Digitalisierung ist nicht nur ein wichtiger Wegbegleiter geworden, sondern eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten in der Arbeitswelt. „Daher bieten wir in unserem neuen Weiterbildungsprogramm Seminare und Lehrgänge neben Präsenzveranstaltungen auch als Onlineunterricht oder Blended-Learning an.“

Das neue Programm 2021/2022 enthält bewährte und oft nachgefragte Veranstaltungen, aber zugleich auch zahlreiche neue Seminare. Insgesamt gibt es 254 Weiterbildungsangebote für Fach- und Führungskräfte im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich – davon 71 neue Kurse. Inzwischen finden in den Häusern der IHK Mittlerer Niederrhein auch wieder Präsenzveranstaltungen statt. Stets im Blick sind dabei Hygiene und Sicherheit: Desinfektionsspender stehen an allen wichtigen Stellen, Wege sind mit Pfeilen markiert, es gibt eine Maskenpflicht innerhalb der Gebäude, und die Seminarräume wurden mit Blick auf den einzuhaltenden Abstand eingerichtet – für ein sicheres und entspanntes Lernen. Die Kurse, bei denen aufgrund hoher Teilnehmerzahlen kein ausreichend großer Raum zur Verfügung steht, werden als Online-Format angeboten. Weitere Informationen zum neuen Weiterbildungsprogramm der IHK gibt es unter der Telefonnummer 02151 635455, per E-Mail an: [email protected] sowie im Internet unter www.weiterbildung-ihk.de. Dort ist auch das aktuelle Weiterbildungsprogramm als Blätterkatalog verfügbar.