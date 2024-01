Goldene Meisterbriefe im Rhein-Kreis Neuss Leidenschaft für Autos und Motoren

Wie Johannes Brester, so ist auch der Korschenbroicher Alfred Fischer immer noch in seinem Beruf aktiv. „Ich betreue noch Stammkunden, für die ich zusammen mit einem Kollegen im Einsatz bin“, erzählte er lächelnd. Diagnoseerstellung und das Schrauben lassen ihn einfach nicht los. Für ihn war der Kfz-Mechaniker, wie die Ausbildung seinerzeit noch hieß, der Traumberuf gewesen. Autos interessierten ihn schon von Kindesbeinen an. Gokarts faszinierten ihn ebenso – später fuhr er selbst Rennen. Nach der Lehre in einem VW-Betrieb, ersten Gesellenjahren und der Meisterprüfung ging es in die Entwicklung für die Autoindustrie. 38 Jahre war Alfred Fischer dort tätig. Da er das Reparieren vermisste, eröffnete er 1978 neben seinem Job eine Werkstatt im Nebenerwerb. Eine optimale Kombination, weil er sein Wissen aus der Entwicklung direkt praktisch umsetzen konnte. Die Werkstatt übernahm im Jahr 2014 ein Kollege namens Dirk Fischer, mit dem er nicht verwandt ist. „Solange ich gesund bleibe, bleibe ich meinen Beruf auch treu“, erklärt Alfred Fischer.